（２５日）

【午後】８時３７分、自民党本部で党衆院選候補者向けのビデオメッセージ収録。９時、同党の麻生太郎副総裁、甘利明幹事長、遠藤利明選対委員長。５９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

（２６日）

【午前】８時５分、官邸。１２分、新しい資本主義実現会議。９時４７分、閣議。１０時１１分、後藤茂之厚生労働相。３６分、森美樹夫外務省領事局長、浅沼一成厚労省危機管理・医務技術総括審議官。５５分、皇居。内奏。１１時４０分、東京・九段南の千代田区役所。衆院選の不在者投票。

【午後】０時１分、官邸。６分、気候変動対策推進のための有識者会議の報告書受け取り。１８分、秋葉剛男国家安全保障局長。２時、茨城県つくば市の商業施設「トナリエ・クレオ」前。街頭演説。５３分、同県守谷市の常磐自動車道守谷サービスエリア。休憩。３時４１分、ＪＲ浦和駅東口。街頭演説。４時３１分、埼玉県和光市の東京外環自動車道和光北集約料金所。休憩。５時１４分、東京都西東京市の西武田無駅北口。街頭演説。６時８分、東京都東村山市の西武久米川駅南口。街頭演説。７時９分、東京都立川市の立川警察署。休憩。１５分、ＪＲ立川駅北口。街頭演説。８時４７分、東京・台場のフジテレビ。９時３分、ＢＳフジの報道番組に出演。１０時２１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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