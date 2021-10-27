（左から）茨城県警、茨城県庁、茨城県県議会
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衆院選茨城 候補者の横顔7区
届け出順。投票日基準の年齢、党派、前元新（＜前＞は比例代表での選出）、当選回数、推薦。
◆７区...
10月27日
東海第二避難計画 知事「全施設 策定を」 30キロ圏内の医療機関や福祉施設
日本原子力発電東海第二原発（東海村）の三十キロ圏内の有床医療機関や入所型社会福祉施設で、原発事故に備...
描き出す、リアル以上 県近代美術館で上田薫さん企画展
写真のように対象を克明に描写する「スーパーリアリズム」の第一人者として知られ、茨城大教授も務...
衆院選茨城 候補者の横顔6区
届け出順。投票日基準の年齢、党派、前元新（＜前＞は比例代表での選出）、当選回数、推薦。
◆６区...
10月26日
投じる 未来への１票 18歳の有権者が投票 江戸崎総合高に臨時投票所
茨城県立江戸崎総合高校（稲敷市）に二十五日、衆院選の期日前投票所が設置され、市内在住で十一月...
茨城県、期日前投票15万7873人 公示後5日間 前回比で1・5倍
茨城県選挙管理委員会は二十五日、衆院選の期日前投票の中間状況を発表した。公示翌日の二十日から二十四日...