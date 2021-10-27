茨城県は二十六日、新たに三人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計二万四千三百八十七人になった。

新規感染者の居住地の内訳は、笠間、古河、常総市各一人。クラスター（感染者集団）関連の感染者はいなかった。

県と水戸市は六人の退院などを発表し、退院者などは計二万三千七百四十七人になった。（長崎高大）

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