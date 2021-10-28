ＮＹ円、１１３円後半

2021年10月28日 06時38分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比３４銭円高ドル安の１ドル＝１１３円７５～８５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１５９８～１６０８ドル、１３１円９９銭～１３２円０９銭。
　米長期金利が低下したことから、日米の金利差縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。

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