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ＥＵ、アーム買収を調査 半導体の価格上昇懸念
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）欧州委員会は２７日、米半導体大手エヌビディアがソフトバンクグルー...
10月28日
ＮＹ株反落、２６６ドル安 高値警戒で利益確定売り
【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、前日比２６６・１９ド...
コロナ禍でも「1億円プレーヤー」増加 従業員と役員の年収格差が拡大、背景に株価
新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が低迷する企業が多い中でも、年1億円以上の報酬を得る...
衆院選 各党とも現金給付策をアピールも財源示さず 識者「無責任では」
３１日投開票の衆院選では、与野党が現金給付や減税など大規模な経済対策を打ち出している。その半面、これ...
ＮＹ株、もみ合い
【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均はもみ合う展開となり、午前１０...
10月27日
恒大トップの資産、７０位に 中国、前年５位から後退
【北京共同】中国の民間調査機関、胡潤研究院が２７日に発表した今年の中国富豪ランキングによると、経営危...