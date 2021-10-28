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大相撲、明生らが申し合い 合同稽古最終日
大相撲九州場所（１１月１４日初日・福岡国際センター）に向けた合同稽古最終日は２８日、東京・両国国技館...
10月28日
ラグビー日本代表、合宿打ち上げ ２９日に欧州遠征へ出発
ラグビー日本代表は２８日、大分県別府市で練習を行い、約１カ月の合宿を打ち上げた。２９日に欧州遠征へ出...
阿部詩「ライフプラン考えたい」 五輪柔道で金、家庭築く夢
東京五輪柔道女子５２キロ級金メダルの阿部詩選手（日体大）が２８日、女性が充実したライフスタイルを築け...
山田投手「早くチームの戦力に」 巨人が２位指名であいさつ
巨人からドラフト２位で指名されたＪＲ東日本の山田龍聖投手が２８日、東京都内の同社の東京支社で水野スカ...
豊昇、同郷の憧れ元白鵬へ思い 対戦かなわず無念さも
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ガンジーが首位、２位は植竹勇太 男子ゴルフ第１日
ＩＳＰＳハンダ・ガツーンと飛ばせ第１日（２８日・茨城県美浦ＧＣ＝６９８８ヤード、パー７１）新規大会。...