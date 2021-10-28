２９日の予告先発

2021年10月28日 17時39分 （共同通信）
　◇セ・リーグ
広島・九里―ヤクルト・奥川（マツダスタジアム）
　◇パ・リーグ
ロッテ・河村―日本ハム・加藤（ＺＯＺＯマリンスタジアム）

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