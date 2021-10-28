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千葉の外房線踏切で快速電車と軽自動車が衝突、女性1人が死亡 1万2000人に影響
28日午前10時40分ごろ、千葉市緑区土気町（とけちょう）のJR外房線の警報機、遮断機がある...
10月28日
フェミニスト議連への抗議署名有志「炎上は建設的でない」と対話を求める 千葉県警のご当地Vチューバー動画削除
千葉県松戸市のご当地Vチューバー「戸定梨香（とじょうりんか）」が出演する千葉県警の交通啓発動...
＜民なくして 2021衆院選ちば＞若者の不安切実 「目先でなく、先を考えた政治を」
長引く新型コロナウイルス感染拡大は、若者にも大きな影響を与えている。「将来が不安になった」「政治は若...
淑徳大で模擬投票 子育て世帯への支援、環境問題… 「将来に関わる政策重視」
三十一日の衆院選投開票日を前に、淑徳大（千葉市中央区）で二十七日、コミュニティ政策学部の一年...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに8人感染、1桁は今月6度目
千葉県内では２７日、新型コロナウイルスに新たに８人が感染したと発表された。新規感染者数が１桁...
10月27日
マリーンズ、パＶへ正念場 力出し切りあの歓喜を 「ミスター・ロッテ」有藤さん期待
プロ野球パ・リーグで、シーズン最終盤まで激しい首位争いを繰り広げる千葉ロッテ。優勝するには、...