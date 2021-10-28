＜新型コロナ＞千葉県で新たに10人感染　5人は国外居住の短期入国者

2021年10月28日 18時00分
　千葉県内で２８日、新たに２０～７０代の男女１０人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。このうち５人は居住地が国外で、いずれも短期入国者だった。県によると、５人とも出国前の検査で無症状感染が判明したという。
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