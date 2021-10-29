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＜民なくして 2021衆院選ちば＞オスプレイ騒音もっと関心を 南房総が訓練場「県全体の問題」
陸上自衛隊木更津駐屯地（木更津市）に陸自の垂直離着陸輸送機Ｖ２２オスプレイが昨年七月十日に暫...
10月29日
マリーンズ、V逸残念 でも！CSに期待 ロッテファン「切り替えて」
プロ野球・千葉ロッテが五十一年ぶりの勝率一位でのリーグ優勝を逃して一夜明けた二十八日、地元フ...
千葉の外房線踏切で快速電車と軽自動車が衝突、女性1人が死亡 1万2000人に影響
28日午前10時40分ごろ、千葉市緑区土気町（とけちょう）のJR外房線の警報機、遮断機がある...
10月28日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに10人感染 5人は国外居住の短期入国者
千葉県内で２８日、新たに２０～７０代の男女１０人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。...
フェミニスト議連への抗議署名有志「炎上は建設的でない」と対話を求める 千葉県警のご当地Vチューバー動画削除
千葉県松戸市のご当地Vチューバー「戸定梨香（とじょうりんか）」が出演する千葉県警の交通啓発動...
＜民なくして 2021衆院選ちば＞若者の不安切実 「目先でなく、先を考えた政治を」
長引く新型コロナウイルス感染拡大は、若者にも大きな影響を与えている。「将来が不安になった」「政治は若...