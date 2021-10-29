＜新型コロナ＞千葉県で新たに7人感染　1桁は今月7回目

2021年10月29日 18時19分
　千葉県内では２９日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。感染者が１桁となったのは今月で７回目。死者や新規クラスター（感染者集団）は確認されなかった。
　自治体別の内訳は、千葉、柏の両市が各２人、船橋、松戸、習志野の各市が１人ずつ。
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