千葉県内では２９日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。感染者が１桁となったのは今月で７回目。死者や新規クラスター（感染者集団）は確認されなかった。

自治体別の内訳は、千葉、柏の両市が各２人、船橋、松戸、習志野の各市が１人ずつ。

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