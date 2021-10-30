日本ハムが５位を確定させた。１―１の七回に代打王柏融の適時二塁打で１点を勝ち越した。八回には高浜の適時二塁打、九回には大田の２点二塁打で加点した。伊藤が７回１失点で１０勝目を挙げた。ロッテは４連敗で今季を終えた。

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