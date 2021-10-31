吉田麻也フル出場も２連敗　イタリア１部サンプドリア

2021年10月31日 08時37分 （共同通信）
　トリノ戦で競り合うサンプドリアの吉田（左）＝トリノ（共同）

　トリノ戦で競り合うサンプドリアの吉田（左）＝トリノ（共同）

　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で３０日、サンプドリアの吉田麻也はアウェーのトリノ戦にフル出場した。チームは０―３で敗れて２連敗。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧