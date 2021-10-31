菅原と中山、後半途中で交代　オランダ１部

2021年10月31日 07時43分 （共同通信）
　【アルクマール（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで３０日、菅原由勢のＡＺアルクマールはホームで中山雄太のズウォレに３―２で競り勝った。両者とも先発し、菅原は後半２８分までプレー。中山は同３３分に退いた。
　ＰＳＶアイントホーフェンの堂安律は５―２で勝った本拠地でのトウェンテ戦でベンチ外。

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