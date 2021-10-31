関連キーワード
PR情報
男子ゴルフ、ペンドリス首位維持 バミューダ選手権第３日
米男子ゴルフのバミューダ選手権第３日は３０日、英領バミューダのポートロイヤルＧＣ（パー７１）で第３ラ...
10月31日
五輪金の西矢が２位、中山３位 スケボー、ストリートリーグ
【レークハバスシティー（米アリゾナ州）共同】スケートボード・ストリートの世界最高峰プロツアー、ストリ...
１８歳荒竹がベスト８進出 ボクシング、男子世界選手権
ボクシングの男子世界選手権は３０日、ベオグラードで行われ、ミニマム級の１８歳、荒竹一真（駒大）が初戦...
クレルモン松島、ＦＢでフル出場 ラグビー、フランス１部
【ボルドー（フランス）共同】ラグビーのフランス１部リーグ第９節第１日は３０日、各地で行われ、クレルモ...
テニス、穂積絵莉ペアが準優勝 クールマイユール女子オープン
テニスのクールマイユール女子オープンは３０日、イタリアのクールマイユールで行われ、ダブルス決勝で穂積...
シュミット・ダニエルらフル出場 ベルギー１部
サッカーのベルギー１部リーグで３０日、ＧＫシュミット・ダニエルらのシントトロイデンはホームでクラブ・...