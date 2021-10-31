＜新型コロナ＞千葉県で新たに3人が感染　今年2番目の少なさ

2021年10月31日 17時04分
　千葉県内では３１日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新規感染者が３人となるのは２５日以来で、今年２番目の少なさ。
　感染したのは、船橋市の４０代男性と野田市の４０代男性、長柄町の６０代女性。
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