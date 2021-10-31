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衆院選 県内10〜20代 政治に望むものは 柔軟に民意反映を／少子高齢化対策
新型コロナウイルス対策や、経済政策、多様性を受け入れる社会実現−。４年ぶりの政権選択選挙を、千葉県内...
10月31日
衆院選 きょう投開票 13選挙区39人に審判
衆院選は三十一日投開票される。新型コロナ対策や経済の立て直し、地域活性化などが争点で四年ぶりの政権選...
衆院選の期日前投票、千葉県では20〜29日に78万4701人 前回比13％増
千葉県選挙管理委員会は三十日、衆院選の県内小選挙区の期日前投票者数が二十〜二十九日の十日間で計七十八...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに13人感染 20代女性が死亡
千葉県内で30日、新たに10〜80代の男女13人が新型コロナウイルスに感染し、船橋市の20...
10月30日
衆院選千葉8区 立民新人、自民ベテランに挑む 最終盤まで激戦
立民新人の本庄知史さん（４７）が自民前職で元五輪相の桜田義孝さん（７１）に挑む構図となってい...
衆院選あす投開票 大物弁士訪れ支持訴え
衆院選は、三十一日投開票される。自民に対して立憲民主と共産が軸となった野党共闘が挑む構図。千葉県内に...