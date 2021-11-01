葛飾区長選告示 現新の一騎打ち 区議選には60人
2021年11月1日 07時00分
葛飾区長選と区議選（定数四〇）は三十一日、告示された。区長選にはともに無所属で、四選を目指す現職の青木克徳さん（７２）＝自民、公明推薦＝と、新人の元区議梅田信利さん（５９）の二人が立候補を届け出た。投票は七日、開票は翌八日。
区長選に出馬した二人は、それぞれ街頭で第一声。青木さんは三期の間に取り組んできた医療や教育政策などの実績を強調。「高齢者対策や子育ての面で安心して暮らせる葛飾をつくる」と声を張り上げた。
梅田さんは区の公共施設整備計画を批判。「暮らしを支える行政サービスに税金が回らなくなる。住んで良かったと思える新しい区政に変える」と訴えた。
区議選には定数が四〇になった二〇〇五年以降、最多の六十人が立候補を届け出た。
選挙人名簿登録者数は十月三十日現在、三十八万二千七十五人。 （太田理英子）
◇葛飾区長選立候補者（届け出順）
◆青木克徳（あおき・かつのり） ７２ 無現＜３＞
区長・区社会福祉協議会名誉会長（元）区収入役▽葛飾野高 自公
◆梅田信利（うめだ・のぶとし） ５９ 無新 社会保険労務士（元）区議▽日大
◇葛飾区議選立候補者（定数４０−候補６０）＝届け出順
根本良輔 ２７ 諸新
牛山正 ５９ 公現
小山達也 ６０ 公現
新城政也 ３７ 無新
工藤喜久治 ７６ 自現
経塚理香子 ３５ 都現
清水浩一 ５４ 公新
竹本利昭 ５４ 自新
鈴木公成 ４６ 無新
小野瀬祐次 ５２ 自新
筒井孝尚 ５９ 自現
中江秀夫 ６１ 共現
井口渉 ３３ 諸新
峯岸良至 ５７ 自現
秋本豊栄 ６７ 自現
沼田貴子 ４５ ネ新
米山真吾 ５１ 無現
杉本圭司 ６３ 無新
夏目佳代子 ４１ 立新
高橋淳也 ４２ 諸新
中村慶子 ５０ 無現
大高拓 ５１ 無現
山本宏美 ６３ 公現
門脇翔平 ３６ 立新
内山実 ６８ 無新
斉藤大介 ４２ 自新
中谷基志 ４９ 無新
三小田准一 ６２ 共現
高木信明 ５８ 自現
梅沢豊和 ４３ 自現
小川優太 ３０ 無新
岩田義一 ４０ 公新
角尾誠一 ４６ 公新
秋家聡明 ５７ 自現
大西順子 ５６ 諸新
黒瀬信明 ３７ Ｎ新
下山伸一 ５５ 公新
樋口亮 ３４ 共新
水摩雪絵 ３７ 無現
伊藤義典 ４９ 自現
川越誠一 ５８ 立現
細木誠 ４７ 公新
舟坂朋 ４２ 無新
中根淳 ４８ 諸新
斎藤登 ６５ 無新
村松勝康 ７７ 無現
江口寿美 ５７ 公現
上野智昭 ３９ 無新
木村秀子 ５６ 共現
中村伸吾 ６０ 共現
鈴木信行 ５６ 無現
片岡千歳 ４８ 共新
池田久義 ７１ 自現
大森有希子 ３９ 自元
うてな英明 ４３ 無現
小林等 ４８ 無現
河端ゆきみ ４７ 無新
安西将信 ４７ 自新
後藤輝樹 ３８ 諸新
蔦絵梨奈 ３３ 無現
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