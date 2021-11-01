関連キーワード
PR情報
＜衆院選千葉＞立民、4選挙区を制す 前回の当選者ゼロから躍進 自民は9議席
三十一日投開票された衆院選は千葉県内十三選挙区のうち、自民党が２区の小林鷹之さんが手堅く当選を決める...
11月1日
立民・奥野総一郎さん5選「結果出せてほっとしている」＜千葉9区＞
９区（千葉市若葉区、佐倉、四街道、八街市）では、大接戦の末、立民前職の奥野総一郎さんが五選を...
元首相の立民・野田佳彦さん「格差是正のため政権を」＜千葉4区＞
立民前職で元首相の野田佳彦さんは、強固な地盤を築く４区（船橋市中・南部）で九回目の当選を決め...
自民・小林鷹之さん、危なげなく4選「みなさんと前に進む」＜千葉2区＞
「地元になかなか入れず生じた不安を、支えてくれた皆さんが取り除いてくれた」。千葉２区（千葉市...
無所属の生方幸夫さん落選 拉致問題の不適切発言が響く＜千葉6区＞
拉致問題をめぐる不適切発言で、公示直前に立民の公認から漏れ、無所属で臨んだ６区（市川・松戸市の一部）...
自民・林幹雄さん10回連続当選「ただただ感謝」＜千葉10区＞
１０区（銚子、成田、旭、匝嵯、香取市など）では、自民前職の林幹雄さんが激戦を制し、一九九三年...