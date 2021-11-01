＜新型コロナ＞千葉県で新たに3人が感染　2日連続

2021年11月1日 19時47分
　千葉県内では１日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新規感染者が３人となるのは２日連続。
　感染したのは東金市の１０歳未満の男児、千葉市の１０代男性、柏市の５０代男性。
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