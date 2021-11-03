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黒から揚げ 天下トリます！ きょうから全国コンビニで販売 しっとりジューシーな食感
佐野市のご当地グルメ「佐野黒から揚げ」が三日からコンビニエンスストア「ミニストップ」の全国約...
11月3日
＜新型コロナ＞栃木県2日連続 感染ゼロ
栃木県と市は二日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染者の発表がな...
衆院選栃木 小選挙区投票率 栃木は53・06％ 過去3番目の低さ
栃木県内の衆院選小選挙区の投票率は５３・０６％で、前回二〇一七年の５１・６５％を１・４１ポイント上回...
11月2日
衆院選栃木 2議席獲得で党勢拡大期待 立民栃木県連・福田代表
立憲民主栃木県連代表で、衆院選栃木２区で議席を守った福田昭夫さん（７３）が一日、日光市内で記...
＜新型コロナ＞栃木県で５日ぶり感染ゼロ
栃木県と宇都宮市は一日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染者の発...
立民・福田昭夫さん、県内で野党唯一の議席守る 自民新人を退ける＜栃木2区＞
三十一日に投開票された衆院選で、県内の小選挙区は自民候補が１、３、４、５区の四選挙区で着実に当選を決...
11月1日