群馬県庁
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市独自の児相を設置 25年度 問屋町の運動公園に 虐待、子育て相談 迅速対応へ
高崎市は、２０２５年度をめどに市独自の児童相談所を設置すると発表した。同市問屋町の町運動公園を建設予...
11月3日
衆院選群馬 小選挙区投票率 微増53・89％
衆院選の群馬県内小選挙区の投票率は５３・８９％で、前回（二〇一七年）を１・９２ポイント上回った。選挙...
11月2日
衆院選群馬 組織力、公明票で自民圧勝 高崎経済大・増田正教授が選挙結果分析
三十一日投開票の衆院選は、自民党が群馬、栃木県の小選挙区で圧勝し、各野党は苦戦した。高崎経済...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに3人感染
群馬県は一日、新型コロナウイルスに新たに三人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、太田二...
＜衆院選群馬＞自民5議席「王国」続く 3区で立民が善戦も及ばず
衆院選は三十一日投開票され、群馬県内の五選挙区を自民党が独占した。衆院選で五選挙区を自民が独占したの...
11月1日
自民・中曽根康隆さん、選挙区で初当選「やっとスタートラインに立った」＜群馬1区＞
午後八時すぎ、中曽根康隆さんの当選確実の報が伝えられると、前橋市の選挙事務所は拍手と歓声に包...