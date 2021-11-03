群馬県庁

群馬県は二日、新型コロナウイルスに新たに四人が感染していると確認したと発表した。保健所別では太田二人、伊勢崎と桐生が各一人。県内の感染確認者は計一万六千七百九十三人。（池田知之）

関連キーワード 群馬

新型コロナ