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11月3日
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中国への対抗協力で一致 ＥＵ議員、台湾首相と会談
【台北共同】欧州連合（ＥＵ）欧州議会の議員７人を含む１３人が３日、台湾を訪問し、蘇貞昌行政院長（首相...
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病院爆発、ＩＳが犯行声明 治安悪化、タリバンに痛手
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