ロシアで輸送機墜落、７人死亡　ベラルーシのアントノフ１２

2021年11月4日 00時12分 （共同通信）
　【モスクワ共同】ロシア東シベリアのイルクーツク州で３日、ベラルーシのアントノフ１２輸送機が墜落し、搭乗していた７人全員が死亡した。ロシアメディアが伝えた。
　輸送機は１９６８年に使用が開始されたという。ロシアではソ連時代に製造されたアントノフ機の事故が多発している。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

国際の新着

記事一覧