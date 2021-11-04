静岡県庁
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衆院選静岡 6区「渡辺王国」なぜ崩れた 地元への姿勢、票差に 勝俣さんと密着度に違い
衆院選で敗れた立憲民主党の枝野幸男代表が、辞任表明した。枝野体制で要職を務める静岡６区の渡辺...
11月4日
早咲きの梅 お目覚め 熱海梅園で10輪開花
「日本一の早咲き」をうたう熱海市梅園町の熱海梅園で、梅の花がほころび始めている。十月二十五日...
熱海土石流から4カ月 行方不明者発見へ、祈り 被災者が黙とう
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害は三日、発生から四カ月を迎えた。被災現場では被災者が犠牲...
＜新型コロナ＞静岡県で3人感染
静岡県内では二日、新たに三人の新型コロナウイルス感染が確認された。静岡市が二人、焼津市が一人。
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11月3日
＜新型コロナ＞静岡県内は感染者ゼロ 2日連続
静岡県内では一日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかった。感染者ゼロは二日連続。
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11月2日
熱海土石流 「ただいま！」伊豆山小 4カ月ぶり授業再開 校舎に元気な声
熱海市伊豆山（いずさん）の土石流災害の被災地に近く、校舎の使用を見合わせていた伊豆山小学校で...