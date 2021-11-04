＜新型コロナ＞静岡県で新たに5人感染

2021年11月4日 07時14分
静岡県庁

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　静岡県内では三日、新たに五人の新型コロナウイルス感染が確認された。沼津市が二人、清水町が二人、焼津市が一人。
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