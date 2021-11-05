植松敏夫さん死去　元都議

2021年11月5日 07時11分
　植松敏夫さん（うえまつ・としお＝元都議）２日、肺炎のため死去、８８歳。都出身。葬儀・告別式は８日午前１０時から八王子市元横山町２の１４の１９、こすもす斎場で。喪主は妻恭子（やすこ）さん。八王子市議を経て８５年から都議を２期務め、旧日本社会党・都民会議都議団政調会長なども務めた。

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