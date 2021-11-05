泉史博さん死去　元中国銀行会長

2021年11月5日 07時37分
　泉史博さん（いずみ・ふみひろ＝元中国銀行会長）１０月３１日、病気のため死去、７４歳。岡山県出身。通夜・告別式は近親者で行った。

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