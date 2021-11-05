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竹内悊さん死去 図書館情報大＜現筑波大＞名誉教授、元日本図書館協会理事長
竹内悊さん（たけうち・さとる＝図書館情報大＜現筑波大＞名誉教授、元日本図書館協会理事長）１０月１４日...
11月5日
毛利秀高さん死去 青山学院大名誉教授、英語史、言語学
毛利秀高さん（もうり・ひでたか＝青山学院大名誉教授、英語史、言語学）９月９日、急性白血病による肺炎の...
飯田慎一さん死去 菊田真紀子立憲民主党衆院議員の夫
飯田慎一さん（いいだ・しんいち＝菊田真紀子立憲民主党衆院議員の夫）１０月３０日死去、５４歳。栃木県出...
植松敏夫さん死去 元都議
植松敏夫さん（うえまつ・としお＝元都議）２日、肺炎のため死去、８８歳。都出身。葬儀・告別式は８日午前...
紀子さまの父・川嶋辰彦氏が死去 学習院大名誉教授、81歳
秋篠宮妃紀子さまの父で学習院大名誉教授の川嶋辰彦さんが死去したことが、４日、関係者への取材で分かった...
11月4日
丸森仲吾さん死去 元七十七銀行頭取、会長
丸森仲吾さん（まるもり・ちゅうご＝元七十七銀行頭取、会長）１０月２５日、心不全のため死去、８８歳。宮...