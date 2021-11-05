ＮＦＬ、コルツが４勝目　第９週第１日

2021年11月5日 16時36分 （共同通信）
　ジェッツ戦でパスを投げるコルツのＱＢウェンツ＝インディアナポリス（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　ジェッツ戦でパスを投げるコルツのＱＢウェンツ＝インディアナポリス（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　【インディアナポリス（米インディアナ州）共同】米プロフットボールＮＦＬ第９週第１日は４日、米インディアナ州インディアナポリスで行われ、コルツがジェッツを４５―３０で破って４勝５敗とした。ＱＢウェンツが３ＴＤパスを通した。ジェッツは２勝６敗。

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