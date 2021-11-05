ジェッツ戦でパスを投げるコルツのＱＢウェンツ＝インディアナポリス（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）
関連キーワード
PR情報
五輪銀の野中「次もメダルを」 クライミングの表彰式
日本山岳・スポーツクライミング協会は５日、東京五輪に出場した選手らへの表彰式を東京都内で行った。女子...
11月5日
世界ボクシング、日本２人決勝へ 岡沢と坪井
ボクシングの男子世界選手権は４日、ベオグラードで準決勝が行われ、東京五輪代表でウエルター級の岡沢セオ...
駒大、エース田沢を７区に起用 全日本大学駅伝メンバー
全日本大学駅伝（７日・名古屋市熱田神宮―三重県伊勢市伊勢神宮＝８区間１０６・８キロ）の区間ごとのエン...
小祝が首位維持、古江２位 女子ゴルフ第２日
ＴＯＴＯジャパンクラシック第２日（５日・滋賀県瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）小祝さくらが５バー...
香妻、米のペクが－９で首位 男子ゴルフ第２日
マイナビＡＢＣチャンピオンシップ第２日（５日・兵庫県ＡＢＣ・ＧＣ＝７２１７ヤード、パー７２）２位から...
近代五種、馬術除外に「混乱」 関係者や元選手、戸惑いも
日本近代五種協会の冨安一朗事務局長は５日、国際近代五種連合（ＵＩＰＭ）が現行方式の水泳、フェンシング...