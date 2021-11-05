世界ボクシング、日本２人決勝へ　岡沢と坪井

2021年11月5日 17時42分 （共同通信）
　バンタム級準決勝でビヤル・ベンナマ（左）と打ち合う坪井智也＝ベオグラード（ゲッティ＝共同）

　バンタム級準決勝でビヤル・ベンナマ（左）と打ち合う坪井智也＝ベオグラード（ゲッティ＝共同）

  • 　バンタム級準決勝でビヤル・ベンナマ（左）と打ち合う坪井智也＝ベオグラード（ゲッティ＝共同）
  • 　ウエルター級準決勝でアブライハン・ジュスポフ（右）にパンチを放つ岡沢セオン＝４日、ベオグラード（ゲッティ＝共同）
　ボクシングの男子世界選手権は４日、ベオグラードで準決勝が行われ、東京五輪代表でウエルター級の岡沢セオン（ＩＮＳＰＡ）とバンタム級の坪井智也（自衛隊）がともに４―１で判定勝ちし、日本勢初制覇が懸かる５日（日本時間６日未明）の決勝へ進出した。
　これまでの日本勢最高は２０１１年ミドル級準優勝の村田諒太。同一大会で複数選手が決勝に進んだのは初めて。（共同）

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