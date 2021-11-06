群馬県庁
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沼田市役所でぐるり美術鑑賞 ヌマタ・アート・アンバサダー 木版画家・池田さん企画展
芸術を通じて沼田市の魅力を発信する「ヌマタ・アート・アンバサダー」の木版画家池田実穂さん（４...
11月6日
まちに広がる芸術の秋 「中之条ビエンナーレ」14日まで 国内外の125組が出展
国内外で活躍する芸術家計１２５の個人・組の作品を集めた芸術祭「中之条ビエンナーレ２０２１」（...
11月5日
＜新型コロナ＞高崎市方針 3回目接種、来月から 医療従事者が対象
高崎市は四日、新型コロナウイルスワクチンの三回目の接種を医療従事者から十二月に開始する方針と発表した...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人の感染確認
群馬県は四日、新型コロナウイルスに新たに館林保健所管内の一人が感染していると確認したと発表した。県内...
伊勢崎市内の群集墳や副葬品紹介 市赤堀歴史民俗資料館で企画展
古墳をテーマにした企画展「密な古墳 群集墳のヒミツを探る」が、伊勢崎市西久保町の市赤堀歴史民...
11月4日
崇台山の登山者に記念品
安中・富岡市境にあるぐんま百名山「崇台山」（標高２９９メートル）の山頂で、安中市側の「崇台山...