＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染

2021年11月6日 07時45分
群馬県庁

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　群馬県は五日、新型コロナウイルスに新たに桐生保健所管内の一人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は計一万六千八百六人。（池田知之）
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