おのののかさんが女児出産　夫は競泳五輪代表の塩浦慎理選手

2021年11月6日 13時41分 （共同通信）
　おのののかさん

　おのののかさん

　タレントおのののかさん（２９）が第１子となる女児を出産したことを６日、公式ブログで発表した。夫は競泳男子で東京五輪代表の塩浦慎理選手（２９）。
　ブログによると、１０月２９日に出産。「壮絶な体験でしたが、立ち会ってくれた夫のおかげで乗り切ることができました」としている。

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