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11月6日
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米動画配信大手のネットフリックスは５日、オリジナルドラマ「新聞記者」を来年１月１３日から世界同時配信...
社会人類学者の中根千枝さん死去 「タテ社会の人間関係」
「タテ社会の人間関係」などの著作で知られる社会人類学者で、東京大名誉教授の中根千枝（なかね・ちえ）さ...
11月5日
囲碁、井山が名人防衛 一力破り四冠維持
囲碁の第４６期名人戦７番勝負の第７局は４、５の両日、静岡県河津町で打たれ、井山裕太名人（３２）が１２...
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「現代の名工」に１５０人 福島「円形畳」職人ら
厚生労働省は５日、工芸や調理、衣服など各分野で卓越した技能を持つ１５０人を２０２１年度の「現代の名工...