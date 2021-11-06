国内で２４１人感染、２人死亡　新型コロナ

2021年11月6日 20時20分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　国内で６日、新たに２４１人の新型コロナウイルス感染者が報告された。内訳は大阪３９人、東京２９人、兵庫２３人など。死者は神奈川、滋賀で各１人の計２人だった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から３人減り１００人だった。
　愛知、熊本で各１人、過去に報告された感染者の取り下げがあった。

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