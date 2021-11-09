東証続落、終値２２１円安　ハイテク関連銘柄などに売り

2021年11月9日 15時13分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続落した。大きな取引材料に乏しい中、価格の高いハイテク関連銘柄などに売り注文が目立ち、相場全体を押し下げた。
　終値は前日比２２１円５９銭安の２万９２８５円４６銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１６・４５ポイント安の２０１８・７７。出来高は約１１億９９５５万株だった。

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