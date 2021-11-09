千葉県内で９日、新たに９人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。有症状の男女６人は全員２０代で、自治体別内訳は銚子市３人、松戸、香取、匝瑳の各市が１人ずつ。無症状の３人は東京都が１人、残りの２人は短期入国の国外居住者だった。

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