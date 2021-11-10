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空き家（調査・仲介）再生で地域活性へ 市原市の加茂地区 若者3人、「開宅舎」立ち上げる
房総半島の中心に位置する市原市南部の加茂地区（旧加茂村）で、地元出身の高橋洋介さん（３２）ら...
11月10日
県警、最高速度110キロに引き上げ 東関東道の一部・成田−四街道で
千葉県警は十二月一日午後三時から、東関東自動車道の一部区間で、最高速度を時速百十キロに引き上げる。県...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに9人の感染確認
千葉県内で９日、新たに９人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。有症状の男女６人は全員...
11月9日
くぼ地を祭祀に利用か 縄文人、一定の規模で土削り 千葉市の加曽利貝塚 27日に現地説明会
国の特別史跡「加曽利貝塚」（千葉市若葉区）で、８の字形に連なる南北の貝塚のうち、馬てい形の南...
日ハム＋勝つ＝ハムカツ 新庄人気「鎌スタにも」 10店舗、あす10日から提供
鎌ケ谷市内などの飲食店１０店舗がオリジナルのハムカツ料理を考案し、１０日から各店舗で提供する...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに4人の感染確認
千葉県内では８日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。新たなクラスター（感...
11月8日