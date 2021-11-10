＜新型コロナ＞千葉県で新たに9人の感染確認　4日連続で10人下回る

2021年11月10日 17時00分
　千葉県内で１０日、新型コロナウイルスに１０歳未満～７０代の男女９人が新たに感染したと発表された。新規感染者数が１桁になるのは４日連続。死者や新たなクラスター（感染者集団）の発表はなかった。
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