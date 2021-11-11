【午前】８時５２分、官邸。９時１分、閣議。３１分、岡村健司内閣官房参与。１０時１０分、若宮健嗣まち・ひと・しごと創生担当相、小林史明デジタル副大臣、木原誠二官房副長官、藤井健志官房副長官補、高原剛内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長、村上敬亮デジタル庁統括官。１１時３０分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】０時２分、茂木敏充自民党幹事長、公明党の山口代表、石井啓一幹事長。１８分、自民党本部。２１分、同党両院議員総会。５３分、国会。１時２分、衆院本会議。２時５８分、衆院本会議で第１０１代首相に指名。３時２６分、衆院の正副議長、与野党各会派にあいさつ回り。自民党の茂木幹事長、高木毅国対委員長同行。４６分、参院の正副議長、議運委員長、与野党各会派にあいさつ回り。自民党の世耕弘成参院幹事長、岡田直樹参院国対委員長同行。４時１３分、官邸。１４分、山口公明党代表と与党党首会談。松野博一官房長官、茂木自民党幹事長、石井公明党幹事長同席。２７分、組閣本部設置。３５分、新閣僚の呼び込み。５時７分、自民党の中谷元、村井英樹両衆院議員、森雅子参院議員。４２分、皇居。内奏、首相任命式、閣僚認証式。８時４０分、官邸。９時１分、記者会見。

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