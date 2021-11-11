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初登院 県内４新人も決意新た
衆院選を受けて１０日召集された特別国会で、初当選した千葉県関係の新人議員４人も初登院し、緊張した表情...
11月11日
38人登壇、子ども議会 我孫子市長に通学路の安全など質問
小中学生が議員となって市長に質問や要望をぶつける我孫子市の「子ども議会」が９日、市議会本会議...
麻酔鎮痛薬の過剰投与で70代女性死亡 千葉県立佐原病院
千葉県立佐原病院（同県香取市）は１０日、入院中だった県内の７０代女性が２０２０年６月に麻酔用鎮痛薬「...
11月10日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに9人の感染確認 4日連続で10人下回る
千葉県内で１０日、新型コロナウイルスに１０歳未満～７０代の男女９人が新たに感染したと発表され...
空き家（調査・仲介）再生で地域活性へ 市原市の加茂地区 若者3人、「開宅舎」立ち上げる
房総半島の中心に位置する市原市南部の加茂地区（旧加茂村）で、地元出身の高橋洋介さん（３２）ら...
県警、最高速度110キロに引き上げ 東関東道の一部・成田−四街道で
千葉県警は十二月一日午後三時から、東関東自動車道の一部区間で、最高速度を時速百十キロに引き上げる。県...