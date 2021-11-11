＜新型コロナ＞千葉県で新たに7人が感染　5日連続で1桁

2021年11月11日 16時00分
　千葉県内では１１日、新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。１日に発表される感染者が１桁となるのは５日連続。死者の発表はなかった。
【関連記事】新型コロナ　ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧