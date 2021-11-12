Ｗ杯予選、オマーンは中国と分け　サッカー、日本が３位浮上

2021年11月12日 05時38分 （共同通信）
　中国戦で得点を喜ぶオマーンの選手たち（手前の２人）＝１１日、シャルジャ（ＡＰ＝共同）

　中国戦で得点を喜ぶオマーンの選手たち（手前の２人）＝１１日、シャルジャ（ＡＰ＝共同）

　サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会アジア最終予選Ｂ組で１１日、オマーンはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のシャルジャで中国と１―１で引き分けた。２勝１分け２敗の勝ち点７で４位に後退し、同日にベトナムを１―０で下した日本が勝ち点９の３位に浮上した。中国は同４で５位。１６日にはオマーン―日本、ベトナム―サウジアラビア、中国―オーストラリアが行われる。（共同）

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