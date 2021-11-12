サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会アジア最終予選Ｂ組で１１日、オマーンはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のシャルジャで中国と１―１で引き分けた。２勝１分け２敗の勝ち点７で４位に後退し、同日にベトナムを１―０で下した日本が勝ち点９の３位に浮上した。中国は同４で５位。１６日にはオマーン―日本、ベトナム―サウジアラビア、中国―オーストラリアが行われる。（共同）

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