【午前】９時１２分、官邸。１７分、小林鷹之経済安全保障担当相、秋葉剛男国家安全保障局長。５７分、菅義偉前首相を出迎え。５８分、菅前首相。１０時２０分、菅前首相を見送り。３２分、デジタル田園都市国家構想実現会議。１１時２９分、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の中曽宏大和総研理事長らから提言書受け取り。鈴木浩外務審議官、松尾剛彦経済産業省通商政策局長同席。４９分、山口県の村岡嗣政知事、柳居俊学県議会議長、福田良彦岩国市長ら。松野博一官房長官同席。

【午後】０時３分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。５１分、東京・丸の内の東京国際フォーラム。商工会全国大会に出席し、あいさつ。１時２７分、官邸。５５分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。２時２７分、アキリーノ米インド太平洋軍司令官の表敬。３時１分、臨時閣議。７分、萩生田光一経産相。４５分、十倉雅和経団連会長、三村明夫日本商工会議所会頭、桜田謙悟経済同友会代表幹事。４時２９分、皇居。内奏、副大臣認証式。６時４０分、官邸。７時２１分、副大臣と記念撮影。２９分、副大臣会議。８時１５分、政務官に辞令交付。３０分、政務官と記念撮影。３６分、政務官会合。９時２０分、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）参加国首脳とＡＢＡＣとのオンライン対話。４６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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