群馬県庁
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オスプレイ 相馬原駐屯地で訓練へ 来月以降、月に数回実施
群馬県は、千葉県木更津市の陸上自衛隊木更津駐屯地に暫定配備中の輸送機Ｖ２２オスプレイが、十二...
11月12日
＜11日に考えた＞野生キノコの出荷自粛要請相次ぐ 新たに５市町村、基準超の放射性物質
２０１１年の東京電力福島第一原発事故から今年３月で１０年を経過したにもかかわらず、群馬県は１０月、野...
11月11日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに3人感染
群馬県は十日、新型コロナウイルスに新たに三人が感染していると確認したと発表した。保健所別では桐生二人...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに2人感染 ともに太田保健所管内
群馬県は九日、新型コロナウイルスに新たに太田保健所管内の二人が感染していると確認したと発表した。県内...
11月10日
巨大「カン太」会いにきて 「わらアート」 みなかみの道の駅で展示
みなかみ町須川の道の駅たくみの里で、稲わらで動物などを表現する「わらアート」が展示されている...
全市民に2000円分食事券を交付 高崎市、今月下旬から順次発送
高崎市は八日、全市民約三十七万二千人に一人二千円分の食事券を交付すると発表した。十一月下旬か...
11月9日