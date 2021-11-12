＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染

2021年11月12日 07時33分
群馬県庁

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　群馬県は十一日、新型コロナウイルスに新たに桐生保健所管内の一人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は計一万六千八百十七人。（菅原洋）
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