関連キーワード
村田諒太、１２月にゴロフキン戦 ＷＢＡミドル級ビッグマッチ
世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミドル級スーパー王者の村田諒太（帝拳）が１２月２９日にさいたまスーパーア...
11月12日
Ｒ・ヘンリーらが暫定首位 米男子ゴルフ第１日
米男子ゴルフのヒューストン・オープンは１１日、ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー７０）で第...
女子テニス、加藤組は準決勝敗退 アッパーオーストリア
女子テニスのアッパーオーストリア・レディースは１１日、オーストリアのリンツで行われ、ダブルス準決勝で...
人権侵害の停止へ、企業も責任 北京五輪控え、国際団体
国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウオッチ（ＨＲＷ）は１２日、来年２月の北京冬季五輪に絡み、中国政府に...
リーチや姫野先発、ポルトガル戦 ラグビー日本代表のテストマッチ
日本ラグビー協会は１２日、欧州遠征中の日本代表がテストマッチ第２戦で対戦するポルトガル代表戦（１３日...
広島の鈴木誠也に複数球団が関心 大リーグＧＭ会議閉幕
【カールズバッド（米カリフォルニア州）共同】米大リーグの球団幹部や代理人らが集まるゼネラルマネジャー...