アカイトリノムスメ（２）枠　エリザベス女王杯枠順

2021年11月12日 10時04分 （共同通信）
　第４６回エリザベス女王杯（１４日・阪神１１Ｒ２２００メートル芝１７頭、Ｇ１）中央競馬の秋の女王決定戦。その枠順が１２日に決まり、秋華賞を制したアカイトリノムスメは（２）枠３番に入った。
　大阪杯の勝者レイパパレは（１）枠１番、オールカマーを制したウインマリリンは（５）枠９番、同レース２着のウインキートスは（８）枠１５番からのスタートとなった。

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