ドルフィンズが３勝目　ＮＦＬ第１０週第１日

2021年11月12日 16時36分 （共同通信）
　レーベンズ戦でパスを狙うドルフィンズのＱＢタンゴバイロア＝マイアミ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　レーベンズ戦でパスを狙うドルフィンズのＱＢタンゴバイロア＝マイアミ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　米プロフットボールＮＦＬ第１０週第１日は１１日、フロリダ州マイアミで行われ、ドルフィンズが２２―１０でレーベンズを破って３勝７敗とした。途中出場のＱＢタンゴバイロアが１ＴＤランを挙げるなど活躍した。レーベンズは６勝３敗。（共同）

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