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テレ朝情報番組審議入り、ＢＰＯ 放送倫理違反疑い
放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送倫理検証委員会は１２日、視聴者からの質問コーナーで不適切な演出...
11月12日
「源氏物語」巻物に戻る、名古屋 額装から修復、国宝公開
徳川美術館（名古屋市）が、修復を終えた国宝「源氏物語絵巻」を１３日から特別公開する。巻物は１９３２年...
６６歳年下の秘書らに見守られ 生涯に幕下ろした寂聴さん
作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんは、入院先の京都市内の病院で９日早朝、親族や秘書の瀬尾まなほさん（３３）ら...
瀬戸内寂聴さん追悼、各地で 書店にコーナー、記帳台も
作家で僧侶の瀬戸内寂聴さん（９９）の訃報を受け、出身地の徳島市などゆかりの地で１２日、哀悼の動きが続...
藤井三冠、竜王奪取目指す ３戦全勝で第４局開始
将棋の藤井聡太三冠＝王位・叡王・棋聖＝（１９）が豊島将之竜王（３１）に挑む第３４期竜王戦７番勝負の第...
研究者と記者の「二刀流」公募 国立天文台と岩手日報社
国立天文台（東京都三鷹市）と岩手日報社（盛岡市）は１１日、岩手県奥州市の同天文台水沢ＶＬＢＩ観測所で...
11月11日