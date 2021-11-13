岸田首相の一日 11月12日（金）
2021年11月13日 07時34分
【午前】８時４８分、官邸。９時１分、閣議。２０分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。４９分、石田真敏元総務相、宮沢洋一元経済産業相。１０時４０分、国会。１１時１分、第２０６特別国会開会式。１２分、官邸。４０分、松川正則沖縄県宜野湾市長。
【午後】０時５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で小野寺五典元防衛相、保岡宏武自民党衆院議員と会食。５８分、官邸。１時２１分、福田達夫自民党総務会長。５１分、滝崎成樹官房副長官補、森健良外務事務次官。２時２２分、河野太郎自民党広報本部長。４８分、政府税制調査会。３時１分、滝沢裕昭内閣情報官。３７分、東京・三番町の宮内庁分庁舎。就任の記帳。５４分、東京・元赤坂の赤坂御用地。秋篠宮邸、三笠宮東邸、三笠宮邸、高円宮邸で就任の記帳。４時２９分、東京・東の常陸宮邸。就任の記帳。４６分、官邸。５時４分、後藤茂之厚生労働相。３２分、国と地方の協議の場。６時１９分、東京・神田錦町の「ちよだプラットフォームスクウェア」。企業経営者らと車座で意見交換。７時１１分、報道各社のインタビュー。３１分、官邸。３３分、後藤厚労相。９時４１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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