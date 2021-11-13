＜新型コロナ＞栃木県は10日以来の感染ゼロ

2021年11月13日 07時59分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は十二日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内の新規感染の発表がなかったのは十日以来。（小川直人）
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