＜新型コロナ＞群馬県で新たに4人感染

2021年11月13日 07時59分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は十二日、新型コロナウイルスに新たに四人が感染していると確認したと発表した。保健所別では桐生二人、渋川と伊勢崎が各一人。県内の感染確認者は計一万六千八百二十一人。（池田知之）
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