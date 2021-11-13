群馬県庁
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「臨江閣」茶室と現代美術の調和 あす14日まで9作品展示 企画の宮崎さん「自然光での鑑賞を意識」
前橋市大手町の国重要文化財「臨江閣」の茶室を会場にした現代美術の展覧会「ＲＩＮＫＯ−ＫＡＫＵ...
11月13日
オスプレイ 相馬原駐屯地で訓練へ 来月以降、月に数回実施
群馬県は、千葉県木更津市の陸上自衛隊木更津駐屯地に暫定配備中の輸送機Ｖ２２オスプレイが、十二...
11月12日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染
群馬県は十一日、新型コロナウイルスに新たに桐生保健所管内の一人が感染していると確認したと発表した。県...
＜11日に考えた＞野生キノコの出荷自粛要請相次ぐ 新たに５市町村、基準超の放射性物質
２０１１年の東京電力福島第一原発事故から今年３月で１０年を経過したにもかかわらず、群馬県は１０月、野...
11月11日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに3人感染
群馬県は十日、新型コロナウイルスに新たに三人が感染していると確認したと発表した。保健所別では桐生二人...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに2人感染 ともに太田保健所管内
群馬県は九日、新型コロナウイルスに新たに太田保健所管内の二人が感染していると確認したと発表した。県内...
11月10日