将棋の藤井聡太が最年少四冠　竜王を奪取

2021年11月13日 18時47分 （共同通信）
　第３４期竜王戦７番勝負第４局の２日目、対局に臨む藤井聡太三冠＝１３日午前、山口県宇部市（代表撮影）

　第３４期竜王戦７番勝負第４局の２日目、対局に臨む藤井聡太三冠＝１３日午前、山口県宇部市（代表撮影）

　将棋の藤井聡太三冠が豊島将之竜王に挑戦していた第３４期竜王戦７番勝負第４局は１２、１３日、山口県宇部市で指され、後手の藤井三冠が勝って４連勝で竜王を奪取、史上最年少の四冠になった。

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