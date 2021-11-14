近代五種、１４歳太田捺が初優勝　全日本選手権、男女通じ最年少Ｖ

2021年11月14日 12時15分 （共同通信）
　射撃・ランニングでゴールする、初優勝した太田捺＝宇都宮市河内総合運動公園

　射撃・ランニングでゴールする、初優勝した太田捺＝宇都宮市河内総合運動公園

　近代五種の全日本選手権最終日は１４日、宇都宮市河内総合運動公園で行われ、女子は１４歳の太田捺（根室スイミングク）が初優勝を果たした。女子は２０１０年に始まり、日本協会によると男女を通じて最年少制覇となった。
　男子は佐藤大宗が初めて制した。東京五輪に出場した岩元勝平（ともに自衛隊）は４位だった。

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