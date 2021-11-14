ＮＢＡ下部Ｌ、馬場雄大は２得点　レジェンズ所属、途中出場

2021年11月14日 13時35分 （共同通信）
　米プロバスケットボールＮＢＡ下部Ｇリーグでレジェンズの馬場雄大は１３日、本拠地テキサス州フリスコでのスクワッドロン戦に途中出場して約１５分プレーし、２得点、３リバウンドだった。チームは１１７―１０２で勝ち、開幕４連勝。（共同）

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