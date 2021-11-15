関連キーワード
＜近代茨城の肖像＞（1）徳川昭武 最後の藩主はプリンス
日本のプリンス（王子）、またはその待遇で、最初に海を渡ってヨーロッパを巡遊した人物が誰か、ご...
11月14日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに4人感染
県と水戸市は１３日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１２日に発表された感染者７人...
11月13日
＜新型コロナ＞茨城県で7人感染
茨城県は十二日、新たに七人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計二万四千四百二十...
きょう県民の日 県発足150年 節目を振り返る 科学万博、2度の国体、21年東京五輪
「県民の日」の十三日、一八七一（明治四）年に「茨城県」が誕生してから百五十年を迎える。工業、学術、文...
＜新型コロナ＞茨城県で3人感染
茨城県は十一日、新たに三人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は古河市二人と坂東市一人。...
11月12日
＜ヒストリーいばらき＞常陸大宮出身・雪村の魅力 県民に 雪舟と双璧の画僧 「顕彰会」展覧会や屋敷跡特定に尽力
室町時代後期の画僧・雪村周継（せっそんしゅうけい）は「西の雪舟、東の雪村」と並び称されたが、...