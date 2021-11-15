茨城県は１５日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計２４４３５人となった。

新規感染者２人は、つくば市の１０代男性と古河市の５０代男性。

県は３人の自宅療養終了を発表。県内の退院者などは計２３８０５人となった。

関連キーワード 茨城

新型コロナ

主要ニュース