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「シェル」に社名変更へ 英に本社機能一元化
【ロンドン共同】英オランダ石油大手ロイヤル・ダッチ・シェルは１５日、税務上の拠点をオランダから英国に...
11月15日
ＮＹ円、１１３円後半
【ニューヨーク共同】週明け１５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比０４銭円...
コロナ自粛終わっても...居酒屋に戻らぬ客足「リベンジ消費見込めない」 生活変化で景気回復鈍化か
7〜9月期の実質国内総生産（GDP）は4度目の緊急事態宣言などの影響で、マイナス成長に転じた。次回...
保育士・介護職の賃上げ「労働者に確実に行き渡る仕組みを」 岸田政権問われる本気度
◆委託費の使途制限なく賃金に反映されず
岸田文雄首相は、保育士や介護職、看護師らの賃金アップを...
先端技術開発へ長期資金支援 経済安保法案、特許は非公開
政府が来年の通常国会に提出を目指す経済安全保障推進法案の概要が１５日、判明した。重要な先端技術の開発...
「ＧｏＴｏ」大型連休まで継続 原油高で特別交付税、政府対策案
政府が検討している経済対策案が１５日判明した。需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ キャンペーン」はイート、イベン...