ＮＹ株、続伸

2021年11月16日 00時13分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け１５日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まり、午前１０時現在、前週末比９４・１７ドル高の３万６１９４・４８ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、３４・６６ポイント高の１万５８９５・６２。
　米景気の先行きへの楽観的な見方が広がり、買いが先行した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

経済の新着

記事一覧