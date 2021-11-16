徳山諄一さん死去　作家

2021年11月16日 07時19分
　徳山諄一さん（とくやま・じゅんいち＝作家）８日、病気のため死去、７８歳。葬儀・告別式は親族で行った。
　コンビ推理作家「岡嶋二人」として、井上夢人氏と共に活躍。江戸川乱歩賞を受賞したデビュー作「焦茶色のパステル」や「９９％の誘拐」などで知られる。８９年の「クラインの壺」刊行後、コンビを解消した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

おくやみの新着

記事一覧