木下守さん死去　G−7ホールディングス創業者、名誉会長

2021年11月16日 07時26分
　木下守さん（きのした・まもる＝Ｇ−７ホールディングス創業者、名誉会長）１３日、心不全のため死去、７９歳。通夜は１６日午後５時から、葬儀・告別式は１７日午前１１時から神戸市西区美賀多台９の２の１、平安祭典西神会館で。喪主は妻陽子（ようこ）さん。後日、お別れの会を開く予定。

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