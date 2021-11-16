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徳山諄一さん死去 作家
徳山諄一さん（とくやま・じゅんいち＝作家）８日、病気のため死去、７８歳。葬儀・告別式は親族で行った。...
11月16日
日比野弘さん死去 ラグビー元代表監督
日比野弘さん（ひびの・ひろし＝元ラグビー日本代表監督、元日本ラグビー協会名誉会長）１４日、呼...
住田健二さん死去 大阪大名誉教授、元原子力安全委員会委員長代理、原子力工学
住田健二さん（すみた・けんじ＝大阪大名誉教授、元原子力安全委員会委員長代理、原子力工学）８日...
11月13日
デクラーク元大統領死去 南ア、ノーベル平和賞
【ナイロビ＝共同】南アフリカのアパルトヘイト（人種隔離）を終結させた白人与党の元指導者で、故...
11月12日
横尾忠則さん、寂聴さんを悼む「また手紙書きます」 本紙連載で挿絵を担当「前世からの因縁感じた」
瀬戸内寂聴さんの訃報を受け、親交の深かった美術家の横尾忠則さん（８５）がコメントを寄せた。
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11月11日
【評伝】恋バナ好きだった寂聴さん、心に秘めた出家の理由
恋に生き、女性の生き方に向き合い、慈愛を説いた９９年だった。小説執筆、社会活動、説法で注目を集め続け...