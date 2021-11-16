茨城県は１６日、古河市の５０代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計２万４４３６人となった。

男性は古河市内の事業所の従業員。この事業所では男性を含む従業員計６人の感染が判明し、県はクラスター（感染者集団）発生の可能性があるとしている。

県は２人の退所を発表。県内の退院者などは計２万３８０７人となった。（佐藤圭）

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