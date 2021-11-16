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来夏の参院選 立民・郡司氏、不出馬へ 副議長や農相歴任 後継「立民、国民の統一候補を」
参院副議長や農相を務めた立憲民主党県連代表の郡司彰参院議員（７１）＝茨城選挙区＝が十五日、県...
11月16日
100年ぶり祭礼行列 水戸東照宮400年 壮麗な江戸絵巻再現
今年で創建四百年を迎えた水戸東照宮（水戸市宮町）は十四日、約百年ぶりに祭礼行列を復活し、総勢...
＜新型コロナ＞茨城県で新たに2人感染
茨城県は１５日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計２４４３５人とな...
11月15日
＜近代茨城の肖像＞（1）徳川昭武 最後の藩主はプリンス
日本のプリンス（王子）、またはその待遇で、最初に海を渡ってヨーロッパを巡遊した人物が誰か、ご...
11月14日
＜新型コロナ＞茨城県で新たに4人感染
県と水戸市は１３日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１２日に発表された感染者７人...
11月13日
＜新型コロナ＞茨城県で7人感染
茨城県は十二日、新たに七人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内の感染者は計二万四千四百二十...