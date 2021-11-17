【午前】８時４９分、自民党本部。９時、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。３４分、同党役員会。５６分、官邸。１０時、閣議。１１時８分、斉藤鉄夫国土交通相、藤井直樹国交審議官、和田浩一観光庁長官。５８分、金子恭之総務相、総務省の黒田武一郎事務次官、大村慎一新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官。

【午後】２時、池田晃治広島商工会議所会頭。３５分、「全日本きもの装いの女王」の宮本明希さんらによる表敬。５３分、尾崎正直自民党衆院議員。３時２５分、中泉松司同党前参院議員。４１分、井上信治前科学技術担当相。４時４分、自民党福岡県連の原口剣生会長、松尾統章幹事長、栗原渉同党前福岡県議会議員。古賀篤同党衆院議員同席。１４分、古賀衆院議員。１９分、萩生田光一経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。５時１分、デジタル臨時行政調査会。５４分、滝崎成樹官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。６時１０分、滝沢内閣情報官。２１分、後藤茂之厚生労働相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、藤井健志官房副長官補、厚労省の吉田学事務次官、佐原康之健康局長。７時３３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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