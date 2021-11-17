＜新型コロナ＞千葉県で新たに6人が感染、死者は12日連続で0人

2021年11月17日 16時57分
　千葉県内で１７日、新たに６人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。死者の発表ゼロは、今月６日から１２日連続。感染したのは松戸市の１０歳未満の男女、木更津市の４０代と２０代のともに男性。船橋市と習志野市はいずれも７０代女性だった。
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