関連キーワード
音楽で南房総に元気を 緊急宣言で延期 「パワーアップした舞台」 館山で20日
２０１９年９月の台風１５号、その後の新型コロナウイルスで疲弊する南房総エリアの人たちを音楽の...
11月17日
流山の運河で光とアート 東京理科大生が住民とタッグ ちょうちんなど 20日まで
水辺を光とアート作品で彩る「利根運河シアターナイト２０２１」が、流山市東深井の運河水辺公園な...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに7人が感染
千葉県内では１６日、新たに１０歳未満～７０代の男女７人が新型コロナウイルスに感染したと発表さ...
11月16日
平均気温、現在より2〜3度高い 縄文前期の暮らしとは 船橋で企画展
約七千〜六千年前の縄文時代前期の平均気温は現在より二〜三度高かったとされ、この時代の遺跡は船...
「週2、3回業務中に飲んだ」児童5人死傷 千葉・八街の飲酒運転バス事故で被告人質問
千葉県八街（やちまた）市で６月、飲酒運転の大型トラックが小学生の列に突っ込み、児童５人が死傷した事故...
11月15日
＜新型コロナ＞千葉県で新たに3人が感染
千葉県内では１５日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。また、１４日は新た...