職員に投票依頼疑い、千葉県多古町長を逮捕

2021年11月18日 15時59分
所一重町長（所一重事務所のフェイスブックから）

所一重町長（所一重事務所のフェイスブックから）

　１０月３１日投開票の衆院選で町長としての地位を利用し、職員に特定候補への投票を依頼したとして、千葉県警は１８日、公選法違反（公務員の地位利用など）の疑いで同県多古町長の所一重容疑者（５６）＝多古町多古＝を逮捕した。
　逮捕容疑は投開票日の１０月３１日、複数の町職員に対し、特定の候補者に投票するよう依頼した疑い。県警は認否を明らかにしていない。（共同）
【関連記事】安倍晋三元首相の応援演説でも「日当」5千円　衆院選・茨城

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧