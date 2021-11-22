栃木県庁
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巴波川に影絵ゆらめく 「屋形船の面影」 栃木市の地元NPOが設置
屋形船の中で一献傾ける侍と花魁（おいらん）−。栃木市の中心部を流れる巴波（うずま）川の河岸に...
11月21日
＜新型コロナ＞栃木県は新規感染者ゼロ 8日ぶり
栃木県と宇都宮市は二十日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染者の...
両崖山、再生の一歩 山林火災で焼失した山頂休憩所を再建 地元登山愛好家らネット募金など善意生かす
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11月20日
小山市出身・競泳萩野さんにスポーツ功労賞 県が4度目
リオデジャネイロ五輪金メダリストで、東京五輪競泳男子二百メートル個人メドレーに出場した小山市...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人の感染確認
宇都宮市は十九日、新たに二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。栃木県内の感染確認は計一万...
太平山を彩るもみじ 2年ぶり「もみじまつり」
栃木市の太平山（標高三四一メートル）で二年ぶりの「もみじまつり」が十八日に始まり、観光客でに...
11月19日